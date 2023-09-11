Зоозащитники спасли "самого одинокого в мире" льва – его первые действия, попавшие на видео, растрогали всех

"Мы все плакали, видя, как он впервые идет по траве, слышит голоса себе подобных, с африканским солнцем на спине".

Зоозащитники спасли 15-летнего льва Рубена, который последние 5 лет провел в бетонной клетке в Армении.

Об этом сообщает SWNS.

В Animal Defenders International утверждают, что "царя природы" оставили в заброшенном зоопарке в Армении после смерти его владельца. Он жил в одиночестве, из-за чего страдал и даже потерял рык.

К счастью, судьба животного привлекла небезразличных людей, которые решили перевезти его в заповедник дикой природы ADI во Фри-Стейт в Южной Африке.

Когда Рубен сделал первые шаги в заповеднике, то это растрогало всех присутствующих. Он был ослаблен, но вскоре начал играть с грушей из кошачьей мяты.

Вскоре к животному вернулся рык, но теперь его ждет длительный период реабилитации.

"Львы — самые общительные из больших кошек, живущих семейными прайдами в дикой природе. Поэтому для Рубена, пожалуй, было разрушительное отсутствие контактов или общения с другими львами. Мы все плакали, видя, как он впервые идет по траве, слышит голоса себе подобных, с африканским солнцем на спине. Вся его манера поведения изменилась, его морда стала расслабленной и больше не робкой. Его решимость идти пешком вдохновляет. Если он спотыкается или падает, он просто поднимается и продолжает идти. Он просто герой", – отметил президент ADI Ян Кример.

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