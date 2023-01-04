Заявление минобороны россии касательно ракетного удара ВСУ по Макеевке

россия* обвинила своих солдат в смертоносном ракетном ударе по Макеевке.

Министерство обороны россии в среду заявило, что ракетный удар ВС Украины стал возможен из-за незаконного использование мобильных телефонов ее солдатами. В ведомстве отметили, что в результате удара погибло 89 военнослужащих.

Ранее москва сообщала, что в ходе удара погибли 63 российских солдата. Реакция министерства последовала на фоне растущего гнева некоторых российских комментаторов. Большая часть гнева в социальных сетях была направлена ​​на военачальников, а не на президента рф владимира путина который публично не прокомментировал ракетный удар.

Российское минобороны заявило, что четыре украинские ракеты попали во временные российские казармы в ПТУ в Макеевке, городе-побратиме оккупированного россией областного центра Донецка на востоке Украины. Ведомство проводит официальное расследование. При этом основной причиной нападения называют незаконное массовое использование мобильных телефонов военнослужащими.

«Этот фактор позволил противнику отследить и определить координаты местонахождения солдат для нанесения ракетного удара», — говорится в сообщении ведомства.

Российские блогеры-националисты и некоторые пророссийские чиновники в регионе оценивают число погибших в Макеевке сотнями, хотя некоторые говорят, что эти оценки преувеличены.

Также в рф заявили, что якобы уничтожили ответным огнем пусковую установку HIMARS, из которой ВСУ наносили удары по Макеевке.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь ВС Украины нанесли удар по скоплению мобилизованных россиян в оккупированной Макеевке. Согласно данным ВСУ, в результате удара уничтожено около 400 российских военных, еще около 300 получили ранения.

Кроме этого, в сети публикуют фотографии, как утверждается, разбора завалов на месте ПТУ в Макеевке.

Ранее Курсор писал, что на днях в Украине в оккупированном городе Макеевка Донецкой области украинские военные уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами. Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Кроме этого СМИ сообщали, что в двух российских городах прогремели взрывы. Во вторник вечером, 3 января, в российских городах ростов-на-дону и курск были слышны сильные взрывы.

Курсор сообщал, что в ночь на понедельник, 2 января, в воронеже произошел мощный взрыв в районе военного аэропорта балтимор. На этом аэродроме обычно базируются российские бомбардировщики су-34.

Еще мы писали, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв, в результате которого начался пожар. По неподтвержденной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.