В Украину прибыли мощные немецкие БРЭМ: обнародованы фото

Вооруженные Силы Украины получили немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2.
Фото перевозки этой техники по тралу было опубликовано на странице Ukraine Weapons Tracker в Twitter.
На прошлой неделе правительство Федеративной Республики Германия сообщило о передаче Украине 5 Bergepanzer 2 (BPz-2).
Украинские военные также прошли обучение по использованию этих машин.
Немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина BPz-2 входит в группу боевых машин поддержки.
Эта машина разработана на базе танка Leopard 1.
Основным назначением Bergepanzer 2 является обеспечение мобильности бронетанковых подразделений, эвакуации поврежденной техники, оказания помощи при замене или ремонте моторно-трансмиссионного отделения и/или башни боевых машин.
Машина используется армейскими тыловыми подразделениями и бронетанковыми пехотными батальонами в армиях стран, располагающих танками Leopard.
Экипаж состоит из четырех человек: водителя, командира, пулеметчика и радиста.
Корпус БРЕМ Bergepanzer 2 собран из сварной броневой стали. Уровень защиты шасси такой же, как у танка Leopard 1.
Вооружение BPz-2 состоит из пулемета, который в первую очередь предназначен для самообороны машины. Также на корпусе установлены мортиры для дымовых и аэрозольных гранат, которые можно использовать для маскировки перемещения машины в боевых условиях.
Ранее Курсор писал, что главнокомандующий ВСУ опубликовал схему массированной ракетной атаки на Украину.