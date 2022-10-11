В Украину прибыли мощные немецкие БРЭМ: обнародованы фото

Украинские военные также прошли обучение по использованию этих машин.

Вооруженные Силы Украины получили немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2.

Фото перевозки этой техники по тралу было опубликовано на странице Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

На прошлой неделе правительство Федеративной Республики Германия сообщило о передаче Украине 5 Bergepanzer 2 (BPz-2).

Another very efficient piece of German engineering is now on the battlefields of Ukraine. The recovery vehicle "Bergepanzer 2" has been spotted. #Ukraine pic.twitter.com/D4MV1jOnFd — (((Tendar))) (@Tendar) October 10, 2022

Украинские военные также прошли обучение по использованию этих машин.

Немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина BPz-2 входит в группу боевых машин поддержки.

Germany handed over 5 Bergepanzer 2 to Ukraine — German government. The Ukrainian military was trained in Germany on the use of these machines.#Deutschland #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/k2dNIoO0mF — News of Ukraine (@uasupport999) October 5, 2022

Эта машина разработана на базе танка Leopard 1.

Основным назначением Bergepanzer 2 является обеспечение мобильности бронетанковых подразделений, эвакуации поврежденной техники, оказания помощи при замене или ремонте моторно-трансмиссионного отделения и/или башни боевых машин.

Машина используется армейскими тыловыми подразделениями и бронетанковыми пехотными батальонами в армиях стран, располагающих танками Leopard.

Экипаж состоит из четырех человек: водителя, командира, пулеметчика и радиста.

Корпус БРЕМ Bergepanzer 2 собран из сварной броневой стали. Уровень защиты шасси такой же, как у танка Leopard 1.

Вооружение BPz-2 состоит из пулемета, который в первую очередь предназначен для самообороны машины. Также на корпусе установлены мортиры для дымовых и аэрозольных гранат, которые можно использовать для маскировки перемещения машины в боевых условиях.

Ранее Курсор писал, что главнокомандующий ВСУ опубликовал схему массированной ракетной атаки на Украину.