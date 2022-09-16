В университете Ешива отреагировали на запрет деятельности ЛГБТ-клуба

Университет Ешива будет выполнять решение суда относительно запрета деятельности ЛГБТ-клуба Pride.

Об этом заявил президент университета раввин Ари Берман, сообщает Times of Israel.

Отмечается, что после того, как судьи сказали учебному заведению, что оно может продолжать подавать апелляции против своего клуба Pride и «вероятно победит», руководитель ВУЗа сказал, что «мы будем следовать их инструкциям».

Как известно, университет Ешива в четверг заявил, что Верховный суд США предоставил «дорожную карту» для блокировки студенческого ЛГБТ-клуба Pride, несмотря на то, что суд отклонил просьбу университета о вмешательстве в дело.

До этого Верховный суд постановил, что ВУЗу необходимо «исчерпать другие возможности для подачи апелляций, прежде чем он рассмотрит дело». Решение означает, что университет должен признать клуб, по крайней мере, на данный момент.

«Верховный суд изложил для нас дорожную карту, и мы будем следовать их инструкциям», — заявил президент университета раввин Ари Берман.

Как сообщал Курсор, 9 сентября судья Верховного суда США Соня Сотомайор издала ордер, которым временно блокировалось судебное решение, обязывающее университет признать ЛГБТ-клуб. В соответствии с ордером, Верховный суд имеет право окончательно решить данный вопрос.

Учитывая ордер и консервативное большинство нынешнего состава Верховного суда США, скорее всего, что по окончательному решению частный ортодоксальный ВУЗ получит право не признавать ЛГБТ-клуб. Это допускается даже на фоне того, что судья Сотомайор является представителем либеральной, а не консервативной части состава Верховного суда США.

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