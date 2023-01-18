В Вашингтоне произошла смертельная стрельба: первые подробности

Во вторник несколько человек получили огнестрельные ранения в районе Беннинг-Ридж на юго-востоке Вашингтона, округ Колумбия, после того, как вооруженный нападавший открыл огонь.

Об этом сообщил командующий шестым округом Дарнелл Робинсон, пишет NBC News.

В результате нападения подросток был ранен в плечо, а мужчина — в ногу, но оба ранения описываются как неопасные для жизни.

Женщина, находившаяся в китайском ресторане в квартале, стала непреднамеренной мишенью нападения. Она скончалась от полученных травм.

У одного из раненых, а именно у 15-летнего подростка, было оружие, и он открыл ответный огонь, хотя остается неизвестным, смог ли он ранить нападавшего.

Предполагается, что преступник скрылся с места происшествия. Полиция в настоящее время работает в этом районе и разыскивает подозреваемого, который остается на свободе.

Подростку будут предъявлены обвинения в ношении пистолета без лицензии и других правонарушениях, связанных с оружием.

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