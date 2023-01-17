Неспокойная ночь: в Самарии террористы дважды устроили стрельбу

Террористы дважды за ночь атаковали поселения на севере Самарии. Пострадавших нет.

Ночью на 17 января террористы обстреляли поселение Шакед на севере Самарии.

Об этом сообщает Walla.

Никто не пострадал, выстрелы попали в стену жилого дома, после чего террористы скрылись.

Спустя несколько часов, в ночь на вторник, 17 января, произошла перестрелка между террористами и силами ЦАХАЛа в деревне Тамун, северо-восточнее Шхема. С реди военнослужащих пострадавших нет. Также не поступало сообщений о пострадавших с палестинской стороны.

Глава регионального совета Иудеи и Самарии Йоси Даган выступил с призывом к правительству «реагировать резко, мы не будем ждать жертв».

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме полиция грубо задержала четырех студентов. Задержания произошли после попытки молодых людей перекрыть дорогу возле национальной Академии искусства и дизайна.

Напомним, в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача: детали происшествия. В педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить

Еще наш сайт писал, что ШАБАК арестовал итальянца за перевод денег палестинским террористам. В Министерстве иностранных дел Италии комментировать инцидент отказались.

Кроме того, редакция сообщала, что в Хайфе мать держала годовалого ребенка в железной клетке. Сотрудники полиции во время обысков в жилом комплексе в Хайфе обнаружили в одной из квартир большую железную клетку