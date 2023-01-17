Неспокойная ночь: в Самарии террористы дважды устроили стрельбу

Ночью на 17 января террористы обстреляли поселение Шакед на севере Самарии.
Об этом сообщает Walla.
Никто не пострадал, выстрелы попали в стену жилого дома, после чего террористы скрылись.
Спустя несколько часов, в ночь на вторник, 17 января, произошла перестрелка между террористами и силами ЦАХАЛа в деревне Тамун, северо-восточнее Шхема. С реди военнослужащих пострадавших нет. Также не поступало сообщений о пострадавших с палестинской стороны.
Глава регионального совета Иудеи и Самарии Йоси Даган выступил с призывом к правительству «реагировать резко, мы не будем ждать жертв».
Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме полиция грубо задержала четырех студентов. Задержания произошли после попытки молодых людей перекрыть дорогу возле национальной Академии искусства и дизайна.
Напомним, в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача: детали происшествия. В педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить
Еще наш сайт писал, что ШАБАК арестовал итальянца за перевод денег палестинским террористам. В Министерстве иностранных дел Италии комментировать инцидент отказались.
Кроме того, редакция сообщала, что в Хайфе мать держала годовалого ребенка в железной клетке. Сотрудники полиции во время обысков в жилом комплексе в Хайфе обнаружили в одной из квартир большую железную клетку