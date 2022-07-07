В Великобритании обнаружили уникальную гробницу

Участники археологических раскопок наткнулись на каменный ящик — вид погребального сооружения, гробницы. Обнаруженное захоронение, которое было выложено камнями. Такое сооружение обычно использовали для погребения тела или захоронения урны, праха. По подсчетам ученых возраст находки может составлять около тысячи лет.

Об этом сообщает Daily Post.

Ученые заявили, что этому сооружению может быть около тысячи лет. Кроме этого, в ходе раскопок удалось обнаружить и другие артефакты, среди которых «керн» (тип точильного камня и обработанный кремень).

По словам ученых, во время раскопок они выкопали 22 неглубокие пробные траншеи. Именно во время этих работ они наткнулись на этот каменный ящик. Также были обнаружены древняя дорожка и пограничные рвы.

«В ящике не было обнаружено человеческих останков. Дело в том, что кость не всегда сохраняется с течением времени. Очень много зависит от состава местных почв, где делали такие сооружения», — заявили археологи.

Ученые добавили, что захоронения в виде каменных ящиков делали в разные периоды, но, вероятно, что этот каменный ящик имеет доисторическое происхождение из-за артефактов, которые были найдены в траншеи.

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