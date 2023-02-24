В Великобритании рассказали, готовы ли передать в Украину «Тайфуны»

Бен Уоллес сказал, что самолеты будут слишком сложными для Украины.

Великобритания не планирует направлять в Украину британские ВВС «Тайфуны», заявил министр обороны страны, несмотря на громкую кампанию, проводимую президентом Украины Владимиром Зеленским при поддержке бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Министр обороны сказал, что «мы не собираемся в ближайшее время посылать в Украину собственные истребители «Тайфун». Он заявил об этом в интервью Sky News, приуроченном к первой годовщине полномасштабного вторжения рф* в пятницу.

Эти комментарии наносят удар по Зеленскому, который в этом месяце отправился в Великобританию, чтобы озвучить драматическую просьбу о «крыльях для свободы» к обеим палатам парламента в Вестминстере.

Вместо этого Уоллес сказал, что, если другие страны с самолетами советского производства захотят снабжать ими Украину, Великобритания будет готова помочь обеспечить им воздушное прикрытие, чтобы компенсировать потерю самолетов.

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