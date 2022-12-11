В Великобритании сделали заявление относительно мирных переговоров с рф

По словам Джеймса Клеверли, Великобритания поддерживает скорейшее проведение мирных переговоров, но при условии, что параметры мира устанавливает Украина.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли не верит, что россия* искренне хочет мира с Украиной.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

По словам Клеверли, Великобритания поддерживает скорейшее проведение мирных переговоров, но при условии, что параметры мира устанавливает Украина.

«Любые переговоры должны быть настоящими, они должны быть содержательными, они не могут быть просто фиговым листом для перевооружения россии и последующей вербовки солдат», — сказал дипломат.

Пока же он не видит никаких признаков того, что владимир путин готов вести переговоры «в духе доброй воли».

«Риторика до сих пор очень воинственная», – констатировал Клеверли.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.