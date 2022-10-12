В Великобритании судят медсестру за убийство семерых младенцев

Медики обратили внимание на то, что недоношенные младенцы стали чаще умирать от сердечной и легочной недостаточности.

В Великобритании начали судить медсестру из Херефорда, которая работала в больнице графини Честера. Женщину подозревают в намеренном убийстве семерых младенцев, а также покушении на убийство еще 10 новорожденных в 2015-2016 годах.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Судебный процесс вызвал большой резонанс в стране. Медики стали замечать, что младенцы стали чаще умирать от сердечной и легочной недостаточности в период дежурств медсестры Люси Летби. И их невозможно было реанимировать.

Позже выяснилось, что обвиняемая намеренно убивала детей, вводя им инсулин в питательную жидкость или же воздух в вены. После своих кровожадных покушений она отслеживала «результат» через соцсети семей своих жертв. Среди убитых медсестрой детей, в частности, было три пары близнецов.

В рамках расследования Люси уже дважды арестовывали, но отпускались под залог. Окончательно ее арестовали в 2019 году и с тех пор она находится под стражей.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме в приемный покой медицинского учреждения «Хадасса Эйн-Карем» был доставлен 11-месячный младенец. Родители оставили его в автомобиле.

Еще мы писали, что полиция начала расследование сегодня после получения сообщения из Медицинского центра Гилель Яффе о прибытии 4-месячного малыша в сопровождении родителей.