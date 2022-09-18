В Великобритании усилены меры безопасности: Джо Байден и другие лидеры прибывают на похороны Елизаветы II

В Лондон уже прибыл президент США Джо Байден и ожидаются другие мировые лидеры. Около 500 высокопоставленных официальных лиц из разных стран посетят церемонию прощания с королевой.

Мировые лидеры начали прибывать в Лондон на похороны королевы. Президент США Джо Байден приземлился в Великобритании, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Индии Драупади Мурму должны прибыть сегодня на церемонию, которая станет крупнейшей за последние годы.

Британские правоохранительные органы максимально усилили меры безопасности в стране, учитывая этот самый большой вызов их профессионализму со времен Второй мировой войны. В мероприятиях прощания с королевой Елизаветой II участвуют более двух тысяч гостей, 500 иностранных высокопоставленных лиц, 4000 военнослужащих и более миллиона представителей общественности, которые займут все близлежащие улицы.

Публичный доступ в Вестминстер-холл должен закончиться в 6:30 утра в понедельник, потом гроб с телом королевы будет перенесен в Вестминстерское аббатство для ее похорон.

Принц Гарри и принц Уильям присоединились к молчаливому бдению внуков королевы в субботу вечером.

Принц Уэльский присутствовал вместе со своим братом, герцогом Сассекским, а также своими кузенами Зарой Тиндалл и Питером Филипсом, принцессами Беатрис и Евгенией, леди Луизой Виндзор и виконтом Северном.

Ранее Курсор писал, что завещание Елизаветы II засекретят на 90 лет: где его будут хранить.

Еще мы писали, что до 18 сентября в Лондоне все желающие могут попрощаться с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце. Публичное прощание также можно посмотреть в прямом эфире.