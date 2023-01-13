В Великой Китайской стене нашли множество потайных дверей

Исследователи из Тяньцзиньского университета обнаружили в Великой Китайской стене 130 потайных проходов. Для этого они провели съемку памятника с высоким разрешением, позволяющим распознавать детали размером около одного сантиметра.

Об этом сообщает Chinadaily.

Каждая потайная дверь оказалась спроектирована таким образом, чтобы соответствовать местной топографии. В древности эти ходы использовали разведчики, а также торговцы, возившие товары внутрь и за пределы стены.

Исторические документы времен династии Мин (1368-1644 годы) гласят, что кочевым племенам разрешалось пользоваться проходами для выпаса скота между Цинхаем и Хетао. В ту эпоху этот регион на северо-западе Китая был богат водными ресурсами и зеленой растительностью. Некоторые двери отличались достаточно большим размером, чтобы через них могли одновременно пройти две лошади.

Ученые отметили, что открытие позволит лучше понять «полный и яркий архитектурный механизм» Великой Китайской стены. Известно, что внешняя сторона укрепления была заложена кирпичом. Под этой кладкой мог маскироваться скрытый внутренний проход. В нужный момент воины, обороняющие стену, могли взломать кладку изнутри и напасть на врага в неожиданном для него месте.

«Это великолепная демонстрация военной мудрости древнего Китая», – отметили члены исследовательской группы.