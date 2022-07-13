В Венгрии объявили о введении чрезвычайного положения в энергетике

Для укрепления энергетической безопасности правительство реализует специальную программу по увеличению добычи газа внутри страны с 1,5 млрд. куб. м до 2 млрд. куб. м в год. Также будет введен запрет на экспорт энергоносителей и даже дров.

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в энергетическом секторе с августа.

«Венгрия объявляет чрезвычайную ситуацию в энергетике, потому что большая часть Европы переживает энергетический кризис. За год цена на электроэнергию выросла более чем в пять раз, цена на газ — более чем в шесть раз, и неизвестно, чем это закончится. Похоже, что Европе не хватит газа на зимний период. Цель введения чрезвычайного положения — подготовиться к кризису и укрепить энергетическую безопасность», — сказал Гергель Гулаш, министр, возглавляющий администрацию премьер-министра.

Как сообщается, будут введены в эксплуатацию дополнительные блоки ТЭС «Матра» и увеличено производство на атомной электростанции «Пакс».

По заявлению венгерских властей, нормы льготного потребления электроэнергии населением (до 210 кВт/месяц) и газа (до 144 куб. м/месяц) будут снижены.

Министр сообщил, что Венгрия ведет переговоры с Болгарией и Румынией о дополнительных поставках газа.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.