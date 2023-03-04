В водах Антарктиды заметили гигантских «призрачных» медуз

У побережья Антарктиды ученые с помощью подводного аппарата засняли гигантских «призрачных» медуз (Stygiomedusa gigantea), которые встречаются довольно редко.

Об этом пишет Livescience.

Такие медузы были замечены на глубине 80 м, 87 м и 280 м, но в основном они битают на глубине более 1000 м. Эти существа выглядят как НЛО с толстыми, как ленты, щупальцами, длина которых достигает 10 метров.

«Я сразу понял, что это такое, и, учитывая редкость наблюдений, был переполнен волнением. При каждом наблюдении казалось, что медуза плывет медленно, слегка пульсируя своим колокольчиком для движения. Похоже, они не проявляли никакого интереса к огням подводного аппарата или реакции на наше присутствие», — отметил автор исследования Дэниел Мур.

По его словам, медузы были замечены на такой глубине, потому что захотели подвергнуться воздействию ультрафиолетового излучения, которое избавляет их от паразитов. Но есть и другая гипотеза, согласно которой медуз просто уносят вверх поднимающиеся глубокие воды.

«Курсор» писал ранее, что в Калифорнии (США) исследователям из института аквариума Монтерей посчастливилось обнаружить глубоководную медузу Stygiomedusa gigantea. Поймать ее удавалось за жизнь всего девять раз.

Еще мы писали, что возле побережья Западной Австралии ученые во время обычной экспедиции заметили гигантское желеобразное существо, которое может оказаться самым длинным на планете.

Напомним, в Эйлатском заливе обнаружили пурпурную медузу, которую появляется здесь всего один или два раза в год.