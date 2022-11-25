В Восточной Европе усиленно наращивают производство оружия – СМИ

Производство оружия наращивается темпами, которых не было со времен холодной войны.

Военная промышленность Восточной Европы увеличила темпы производства оружия из-за войны рф* против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Специализированные предприятия выпускают оружие, артиллерийские снаряды и другое военное оборудование темпами, которых не было со времен холодной войны.

Это связано с тем, что страны региона пытаются помочь Украине в борьбе с российским полномасштабным вторжением.

С 24 февраля этого года США и Великобритания предоставили наибольшее количество прямой военной помощи Украине. На третьем месте Польша, на девятом – Чехия.

Некоторые страны бывшего Варшавского договора по-прежнему опасаются россии и считают помощь Украине вопросом региональной безопасности. Также российско-украинская война открыла новые возможности для военной промышленности Восточной Европы.

«Учитывая продолжающуюся в Украине реалию войны и видимое настроение многих стран, направленное на увеличение расходов на оборону, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортные прибыли в ближайшие годы», – сказал генеральный директор польского PGZ Себастьян Чвалек.

Государственный оборонный концерн Польши PGZ объединяет более 50 компаний, производящих оружие и боеприпасы – от бронетранспортеров до беспилотных авиационных комплексов.

После начала полномасштабной войны PGZ решила вдвое увеличить инвестиции в отрасль – до 1,8 млрд. долларов на следующие десять лет, сказал Чвалек.

Ранее Курсор писал, что в Украине заявили, что рф не сможет удержать левобережную часть Херсонской области.