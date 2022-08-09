В ВСУ рассказали, как российские самолеты хитростью «выманивают» украинские ЗРК

Российская авиация приспосабливается к современным реалиям войны и придумывает новые способы ввести в заблуждение подразделения украинских зенитных ракетных войск.

Об этом изданию АрмияInform рассказал руководитель одного из подразделений воздушного командования «Юг».

По его словам, в течение нескольких недель российская авиация с помощью истребителей пытается выманить «на живца» подразделения украинских зенитно-ракетных войск.

Тактика оккупантов при этом выглядит следующим образом: один из истребителей заходит в зону уничтожения и «прячется», чтобы разоблачить расположение украинских средств ПВО, тогда как другое с безопасного расстояния 120-140 км должно запустить противорадиолокационные ракеты и уничтожить позиции украинских военных.

Но пока у оккупантов такие маневры «не проходят», отмечает Игорь. «Пока все эти маневры не приносят оккупантам успеха. Каждый бой — это шахматная партия, у нашей — мы на шаг впереди», — сказал он.

В целом он отмечает, что Воздушные Силы ВСУ смогли не только остановить вражескую авиацию, но и уничтожить многие цели в воздухе. Так, только подразделениями воздушного командования «Юг» с начала полномасштабного вторжения рф в Украину было уничтожено более 120 вражеских целей, из которых 25 самолетов, 65 управляемых ракет и десятки беспилотников.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!