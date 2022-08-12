В ВСУ рассказали, какие современные самолеты рф активно падают в Украине

Стало известно, какие современные самолеты россии активно падают в Украине и что оккупанты ищут на базах хранения.

Современные российские многоцелевые истребители продемонстрировали низкий уровень живучести во время войны в Украине. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, с начала полномасштабной войны рф* с Украиной российские оккупационные войска потеряли уже две эскадрильи этих самолетов – около 24 единиц.

Из открытых источников изаестно, что по состоянию на 2022 год так называемые «ВКС» рф имели на вооружении около 100 единиц этих самолетов. То есть, российские оккупанты потеряли уже почти 25% или четверть своего флота этих современных истребителей.

Напомним – первый российский Су-35С был уничтожен во время воздушного боя в конце мая этого года. Так, украинский МиГ-29 сбил его в небе над Херсонщиной.

Наш МіГ-29 збив винищувач Су-35 окупанта pic.twitter.com/DquCBLRXP4 — 10 квітня (@buch10_04) February 25, 2022

В целом, как утверждает Громов, за последнюю неделю силами украинской противовоздушной обороны было уничтожено 27 целей в воздухе. Вместе с тем, из-за того, что российские самолеты очень часто оказываются «тяжелее воздуха» в Украине, россияне хотят снова полезть на свои базы хранения, чтобы достать оттуда бомбардировщики Су-24М, которые были выведены из боевого состава в течение 2005-2018 годов.

Напомним, СМИ писали, что Запорожскую АЭС заминировали террористы из «Вагнера».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!