Зрелищное видео: пассажир снял запуск ракеты SpaceX из окна самолета

Пассажиры рейса сняли невероятное видео запуска ракеты SpaceX Falcon 9 в прошлом году, которое теперь стало вирусным в социальных сетях.

Все хотят место у иллюминатора в самолете, если только у человека нет аэрофобии. Глядя из иллюминатора самолета, вы ощущаете благоговейный трепет и захватывающее дух напоминание о необъятности земли. Вы можете наблюдать за раскинувшимся небом и смотреть на землю с высоты птичьего полета, но для пассажиров рейса, о котором мы пишем, это впечатление было особенно резким.

Daily Star сообщила, что пассажиры рейса United Airlines над мысом Канаверал, штат Флорида, были поражены, увидев запуск ракеты внизу. Пользователь записал видео, на котором SpaceX Falcon 9 покидает Землю, и оно стало популярным в социальных сетях.

Пользователь запечатлел захватывающую дух сцену с воздуха над Космическим центром Кеннеди НАСА и опубликовал ее.

When you're on a plane and accidentally catch a rocket lifoff. On December 11, SpaceX launched the HAKUTO-R Mission 1 and NASA JPL's Lunar Flashlight to a lunar transfer orbit from Cape Canaveral [chefpinkpr: https://t.co/i0E2keo1HP]pic.twitter.com/32rnokJFVn — Massimo (@Rainmaker1973) January 22, 2023

По данным News Corp Australia, это был новейший космический корабль SpaceX Cargo Dragon 2, Dragon C211, который был запущен на ракете Falcon 9 в субботу, 26 ноября. Космический корабль был отправлен для пополнения запасов экипажа Экспедиции 68 на борту Международной космической станции.

Согласно веб-сайту SpaceX, Falcon 9 — это многоразовая двухступенчатая ракета, разработанная и изготовленная SpaceX для надежной и безопасной доставки людей и полезных грузов на околоземную орбиту и за ее пределы. Falcon 9 — первая в мире многоразовая ракета орбитального класса. Возможность повторного использования позволяет SpaceX еще раз использовать самые дорогие части ракеты, что, в свою очередь, снижает стоимость доступа в космос.

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