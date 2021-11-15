В ЮАР отказываются пускать свою представительницу на мировой конкурс красоты в Эйлат

В правительстве ЮАР заявили, что выступают против участия самой красивой девушки страны Лалелы Мсване в конкурсе Мисс Вселенная, который должен состояться в израильском Эйлате.

В правительстве ЮАР обвиняют власти Израиля в проведении политики апартеида по отношению к палестинским арабам и отказываются принимать участие в конкурсе, запланированном на 12 декабря.

Об этом сообщает 9 канал.

Власти африканской страны представили участие победительницы конкурса красоты в стране в международном конкурсе в Израиле как поддержку оккупационного режима.

«Зверства, совершенные Израилем против палестинцев, подробно задокументированы, и правительство, как законный представитель народа Южной Африки, не может с чистой совестью ассоциировать себя с этим решением», – заявляют в правительстве ЮАР.

Однако команда Лалелы Мсване и она сама решительно настроены принять участие в конкурсе в Израиле, настаивая на том, что мероприятие не носит никакого политического характера.

В ответ чиновники министерства культуры решили отозвать средства, выделенные на финансирование ее поездки в Израиль.

При этом министр культуры ЮАР Нати Мтетва публично заявила, что поездка Мсване в Израиль будет иметь серьезные последствия как для ее карьеры, так и для общественного статуса молодой темнокожей женщины.

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