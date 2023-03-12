В Южной Африке умерла старейшая в мире женщина

Но в книгу рекордов Гиннеса долгожительница так и не попала.

Жительница Южной Африки, Йоханна Мазибуко, умерла в возрасте 128 лет в своем доме в Северо-Западной провинции ЮАР. Она считалась самой старой женщиной в мире, заставшей три столетия.

Об этом пишет «Newformat».

Несмотря на то, что факт ее долголетия не был официально зафиксирован, Мазибуко называли самой старой женщиной в мире. Причина ее смерти неизвестна. По словам опекуна долгожительницы и ее невестки Тандивы Весиньяны, женщина, возможно, умерла от инсульта.

Йоханна Мазибуко не дожила до своего 129-летия всего на два месяца. У женщины остались семеро детей.

Согласно данным Книги рекордов Гиннеса, официально самым старым человеком в мире считается Мария Браньяс Морера, родившаяся в США. В январе 2023 года ей исполнилось 115 лет. Джеймс Цолели, мэр Южной Африки, заявил, что он попытался занести имя Йоханны Мазибуко в Книгу рекордов Гиннеса в знак уважения к ее памяти, но безрезультатно.

Йоханна Мазибуко не могла ясно вспомнить свое детство, но помнила, как на ее сельскохозяйственные угодья нашествовала саранча. Она вспоминала, что в детстве они ловили и ели насекомых, которые на вкус напоминали мясо. Несмотря на то, что Йоханна не была грамотной, она давала интервью местной прессе, рассказывая о возможных секретах своей долголетности.

После смерти Йоханны Мазибуко, статус самого старого человека в мире был присвоен Мари Браньяс Морера. Женщина провела последние 22 года в доме престарелых в Каталонии, Испания, хотя родилась она в Сан-Франциско. Она пользуется Twitter с помощью своей дочери и общается со своими тысячами подписчиков.

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