В Запорожской области россияне сбрасывают с беспилотников гранаты с раздражающим веществом

Содержащееся в гранате вещество вызывает у человека удушье с кашлем, а носовые пазухи пострадавшего заполняются слизью.

Армия рф* применяет ручные гранаты химического действия против украинских сил.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечают, что российские войска используют беспилотники для сброса гранат К-51.

«Силы обороны Украины в Запорожской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес гранату К-51 с сильнораздражающим веществом», — говорится в сообщении.

Использование таких способов поражения уже фиксировали в Украине.

К-51 — это специальная газовая граната с корпусом из жесткого пластика и металлическим дном. Она была разработана в конце 70-х годов в Советском Союзе. Герметичный корпус гранаты наполнялся порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия.

Влияние К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов в несколько раз выше, поскольку она создавалась для военных и специальных служб.

Содержащееся в гранате вещество вызывает у человека удушье с кашлем, а носовые пазухи пострадавшего заполняются слизью.

Ранее редакция сообщала, что аналитики рассказали, что путин теряет влияние.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!