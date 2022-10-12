В Запорожской области россияне сбрасывают с беспилотников гранаты с раздражающим веществом

Армия рф* применяет ручные гранаты химического действия против украинских сил.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечают, что российские войска используют беспилотники для сброса гранат К-51.
«Силы обороны Украины в Запорожской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес гранату К-51 с сильнораздражающим веществом», — говорится в сообщении.
Использование таких способов поражения уже фиксировали в Украине.
К-51 — это специальная газовая граната с корпусом из жесткого пластика и металлическим дном. Она была разработана в конце 70-х годов в Советском Союзе. Герметичный корпус гранаты наполнялся порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия.
Влияние К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов в несколько раз выше, поскольку она создавалась для военных и специальных служб.
Содержащееся в гранате вещество вызывает у человека удушье с кашлем, а носовые пазухи пострадавшего заполняются слизью.
Ранее редакция сообщала, что аналитики рассказали, что путин теряет влияние.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!