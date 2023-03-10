«Вагнер» массово открывает вербовочные пункты по всей рф: что говорит пригожин

Вагнер открыл вербовочные пункты в 42 городах рф, говорит пригожин, выражая обеспокоенность по поводу поставок боеприпасов.

Евгений пригожин*, основатель группы наемников «вагнер», заявил в пятницу, что поблагодарил российское правительство за «героическое» увеличение производства боеприпасов, но все еще обеспокоен нехваткой своих бойцов и бойцов российской армии в целом.

Пригожин также сообщил, что «вагнер» открыл вербовочные пункты в 42 городах России.

«Несмотря на колоссальное сопротивление украинских вооруженных сил, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колеса, которые нам подбрасывают на каждом шагу, мы преодолеем это вместе», — сказал он.

Пригожин также сказал, что его люди начали получать поставки боеприпасов с пометкой «произведено в 2023 году». По его словам, сейчас боеприпасы производятся «в огромных количествах, которые покрывают все необходимые потребности».

В том же аудиообращении в Telegram он также выразил озабоченность, сказав: «Меня беспокоит нехватка боеприпасов и снарядов не только для ЧВК «Вагнер», но и для всех частей российской армии».

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