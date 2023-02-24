«Вагнеровцы» против путина: кремль дал особые указания российским СМИ

Главарь «вагнеровцев» евгений пригожин*, который является одним из самых печально известных соратников владимира путина, провел большую часть прошлой недели, публично критикуя высшее военное руководство россии, обвиняя их в «государственной измене» и заявляя, что они отказываются предоставлять «вагнеровцам» боеприпасы, чтобы уничтожить его группу наемников.

Пресс-служба босса группы вагнера опубликовала в среду фотографию с трупами десятков террористов вагнера, которые, по его словам, погибли из-за недостатка снарядов.

Минобороны рф отвергло его первоначальные обвинения в блокировке боеприпасов как «абсолютно не соответствующие действительности».

Издание «Верстка» со ссылкой на источники в прокремлевских СМИ и минобороны рф сообщило, что российским государственным журналистам приказали не цитировать пригожина без крайней необходимости.

Российские власти также подготовили «кампанию по дискредитации пригожина в СМИ», сообщило издание, но решили пока не начинать ее.

Один источник сказал: «Нам запрещено упоминать пригожина без крайней необходимости, нам запрещено его цитировать, за исключением случаев, когда он первым сообщает новости об успехах на передовой. Например, если они захватили Соледар или дошли до окраин Бахмута».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.