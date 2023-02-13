«Вагнеровцы» забили кувалдой еще одного завербованного зека

В одном из телеграм-каналов, связанных с ЧВК «Вагнер», воюющей на стороне рф*, появилось видео казни очередного завербованного заключенного.

Об этом сообщает телеканал «Дождь«.

Как сообщается, на видео мужчина с байковым одеялом на плечах сначала дает интервью, рассказывая о планах сбежать, когда попадет на фронт, а также, что «россия не нужна».

На следующих кадрах этот же мужчина уже находится в каком-то подвале и представляется. Говорит, что он Якущенко Дмитрий Юрьевич, крымчанин 1978 года рождения. Голова его примотана скотчем к кирпичам, а сзади стоит человек с кувалдой. Он рассказывает, что отправился на фронт в составе «вагнеровцев» и понял, что «это не его война».

Мужчина рассказывает, что был в Днепре, и находясь на улице, получил удар по голове, после чего потерял сознание и очнулся в помещении, где ему сказали, что его будут судить. После этого стоящий сзади наносит ему удар кувалдой по голове, а затем — еще несколько раз.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.