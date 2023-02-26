«Вагнеровцы» заявили о захвате еще одного населенного пункта: в ВСУ отреагировали

Босс наемников заявил о контроле над деревней Ягидне.

Евгений пригожини* заявил, что его группа наемников «Вагнер» захватила восточноукраинское село Ягидне, недалеко от города Бахмут, где ведутся ожесточенные бои.

Однако в опубликованных в субботу сводках украинских военных говорится, что села вблизи ключевого города остаются под контролем Киева.

Днем ранее пригожин заявил, что Вагнер взял под свой контроль Берховку, соседнее село на окраине Бахмута.

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