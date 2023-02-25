В Норвегии экс-командира «вагнеровцев» арестовали за пьяную драку

Бывший командир российской группы наемников «вагнер» андрей медведев* арестован после того, как он устроил пьяный дебош у бара в Осло.

Издание напоминает, что после побега из россии 26-летний медведев 13 января пересек границу с Норвегией, где подал заявление на предоставление убежища, однако, согласно обвинительному заключению, был задержан за драку у бара в Осло.

Точные обстоятельства происшествия не уточняются, но, по материалам суда, подозреваемый, на тот момент был пьяный, сопротивлялся при задержании, а затем физически напал на полицейских, когда его доставили в отделение.

Суд над ним назначен на 25 апреля.

Перед бегством он рассказал, что в Украине был свидетелем случайных убийств боевиков «вагнера», которых их командиры обвинили в неповиновении приказам. Он заявил, что готов рассказать все, что ему известно о группе «вагнера», ее деятельности и ее главаре евгение пригожине.

Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.