Вашингтон озвучил требования по производству израильской Arrow 3 для Германии

США потребовали, чтобы половина производства израильских батарей Arrow 3, продаваемых Германии, производилась в США.

Об этом сообщает KAN News.

Поскольку США участвовали в разработке системы Arrow 3, требуется их одобрение предстоящей сделки между Израилем и Германией. Хотя США в принципе одобрили сделку, они также потребовали, чтобы усилия по развитию, предпринимаемые между двумя странами, продолжались и чтобы производство систем для Германии не влияло на эти отношения.

Arrow 3, одна из самых передовых систем ПВО Израиля, способна перехватывать баллистические ракеты на высоте более 100 км с заявленной дальностью полета до 2 400 км. Система, разработанная компанией Israel Aerospace Industries, включает в себя компоненты, разработанные в США, которые вложили в систему миллиарды долларов.

В апреле стало известно, что Германия получила одобрение от Израиля и Соединенных Штатов на покупку системы противоракетной обороны «Arrow-3». Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц сказал тогда, что система является наиболее подходящим вариантом для угроз, стоящих перед страной.

«Железный купол используется для угроз ближнего действия, и у нас дома есть мощная промышленность, и мы закупим системы для этого. А для более высоких перехватчиков у нас есть система вооружения Patriot, которую мы будем модернизировать. Но, если это означает угрозы на дальности 15 000 км, а затем экзоатмосфера, то у нас ничего нет, и именно поэтому я внимательно посмотрел на Arrow 3, и мы действительно заинтересованы в системе», — сказал Герхартц.

«Покупка системы, которую продвигал канцлер Олаф Шольц, начинается с одобрения Израиля и США — и они дали нам одобрение. Они дали нам согласие на то, что мы можем сотрудничать в этом вопросе. Но нам еще предстоит поговорить о деталях», — сказал Герхарц.

Ранее в этом месяце министр обороны Бени Ганц обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином предложение, которое, если оно будет одобрено, станет крупнейшей оборонной сделкой в ​​истории Израиля, достигнув суммы в 3 млрд евро (2,93 млрд долларов).

Германия хочет, чтобы первая система Arrow была запущена в стране к 2025 году.

Ранее Курсор писал, что Германия хочет использовать израильские БПЛА для отражения ударов россии*. Немецкие СМИ сообщают, что правительство хочет использовать БПЛА Heron, которые оно арендует у Israel Aerospace Industries, для защиты от потенциальных атак рф на критически важные объекты инфраструктуры.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!