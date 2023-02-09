Важнее температуры: удивительная роль соли в образовании морского льда

Образование морского льда является важной частью климатической системы Земли, так как он отражает солнечный свет обратно в атмосферу и регулирует температуру Земли.

Согласно недавним исследованиям Гетеборгского университета и других учреждений, соленость имеет еще большее значение. Их исследования показывают, что более низкая соленость поверхностных вод в полярных регионах не позволяет более теплой воде подниматься на поверхность, способствуя образованию морского льда.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Полярный морской лед обычно образуется в зимние месяцы из-за низких температур. Однако опускание более холодной и плотной воды должно вернуть более теплую воду на поверхность и предотвратить образование морского льда. Исследователи выяснили, почему этого не происходит. Согласно их исследованиям, более низкая соленость поверхностных вод в полярных регионах препятствует подъему более теплой воды на поверхность, что приводит к образованию морского льда.

«Соленость поверхностных вод ниже, благодаря поступлению пресной воды от тающих льдов на полюсах и осадков в океан. Разница в солености между поверхностными и более глубокими водами является важным фактором образования морского льда при низких температурах на полюсах. Без разницы в солености вода не стала бы расслоенной, что привело бы к постоянному перемешиванию морской воды и предотвращению образования льда», — говорит Фабьен Роке, профессор физической океанографии в Гетеборгском университете.

Поверхность воды при ее меньшей солености создает «крышку», не позволяющую теплой воде подниматься на поверхность. Без этой крышки холодных полярных температур было бы недостаточно, чтобы заморозить постоянно движущуюся теплую воду. Прочность этой соленой крышки обусловлена ​​уникальными свойствами морской воды.

«Чем ближе вы подходите к полюсам, тем важнее соленость для ограничения перемешивания и выравнивания температуры воды по всей воде», — говорит Фабьен Роке.

Это открытие показывает, насколько важны особые свойства молекулы воды для климата Земли. На теплообмен между океаном и атмосферой влияют не только перепады температур, но и соленость океана. Без этого факта образование морского льда в большей степени было бы невозможно.

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