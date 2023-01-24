«Ведет к гибели людей»: в рф пригрозили уничтожением западных танков

Вице-спикер госдумы петр толстой* заявил французскому телеканалу BFM TV, что россия уверена, что сможет уничтожить в Украине западные танки, в том числе те, которые Германия еще не поставила в страну.

Он повторил позицию москвы*, согласно которой продолжающаяся война может быть прекращен путем переговоров и что цель россии не в том, чтобы захватить территорию, а в том, чтобы демилитаризовать Киев. Чиновник также обвинил европейцев в длительности конфликта, утверждая, что происходящие боевые действия доказывают, что «европейская солидарность ведет к гибели людей».

Напомним, что Германия на прошлой неделе не смогла договориться со своими основными западными союзниками об отправке в Украину танков Leopard 2.