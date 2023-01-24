Путин ведет переговоры о поставках оружия еще с одной страной — СМИ

Глава кремля также не оставляет попытки получить вооружения и в Иране.

Глава рф путин* курирует переговоры с «Талибаном» в Афганистане о признании правительства талибов. Взамен россия хочет крупный обмен вооружениями и военной техникой.

Об этом сообщает Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) рф.

«Как известно из популярной песни, «лучшие друзья девушек — это бриллианты», а вот лучшие друзья путина — это террористы», — говорится в сообщении.

По данным канала, путину докладывают, что талибы обладают дефицитными для российской армии на фронте вооружениями и техникой, в том числе захваченной после прихода к власти в Афганистане.

«Посвященные в детали переговоров говорят, что талибы крайне удивлены подобными предложениями, но обсуждают всерьез», — пишет генерал СВР.

Также, по данным канала, глава кремля не оставляет попытки получить вооружения и в Иране. Тегеран якобы не отказывается напрямую от поставок вооружений по заключенным ранее договорам, но сроки выполнения постоянно пересматриваются.

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Напомним, по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в этом году Украине будет «очень, очень трудно» «выбить» российские войска с каждого дюйма оккупированной территории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.