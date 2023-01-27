«Ведет к повторению ужасных трагедий»: путин отличился циничным заявлением в День памяти жертв Холокоста

Глава рф путин* в пятницу повторил заявление о том, что неонацисты совершают преступления в Украине — утверждение, которое москва использует для оправдания своего военного вмешательства — в то время как мир почитает память жертв Холокоста.
«Забвение уроков истории ведет к повторению ужасных трагедий», — сказал путин.
«Об этом свидетельствуют преступления против мирных жителей, этнические чистки и карательные акции, организованные неонацистами в Украине. Именно против этого зла мужественно борются наши солдаты», — говорится в заявлении.
Сторонники войны путина заявляют, что отношение Украины к русскоязычным в стране сравнимо с действиями нацистской Германии.
Одной из целей операции была «денацификация» Украины, сказал путин, когда объявил почти год назад, что отдал приказ российским войскам двигаться в сторону Киева.
Заявления были раскритикованы украинским правительством, еврейской общиной страны и мировыми лидерами.
Победа Советского Союза над гитлеровской армией — долгое время являвшаяся символом патриотической гордости россиян — заняла центральное место с самого начала военной интервенции.
Путин заявил, что «попытки пересмотреть вклады его страны в Великую Победу фактически приравниваются к оправданию преступлений нацизма и открывают путь к возрождению его смертоносной идеологии».