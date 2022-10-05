Великобритания начала подготовку младших командиров для ВСУ

Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с использованием иностранных образцов вооружения и военной техники.

В Великобритании началась подготовка младших командиров Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс- служба Генштаба ВСУ.

Речь идет о начале подготовки базового уровня для командиров младшего звена. Этот курс был разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных Сил Украины.

Подготовка предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с использованием иностранных образцов вооружения и военной техники.

В Генштабе ВСУ отмечают, что после успешного завершения обучения военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.

Этот курс расширяет программу INTERFLEX по подготовке украинских военных на территории Соединенного Королевства, которая ранее предусматривала лишь базовую общевойсковую подготовку армейцев.

Также украинские военные продолжают обучаться по базовой программе подготовки в Великобритании.

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