Великобритания увеличит военное присутствие в Польше

Великобритания направит в Польшу противоракетные системы, а также 100 человек личного состава для того, чтобы укрепить восточную границу НАТО и быть готовыми к вероятному нападению россии.

Министр обороны Великобритании заявил, что его страна направит систему противоракетной обороны в союзницу НАТО Польшу в ответ на вторжение россии* в Украину.

Во время визита в польскую столицу министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания направляет в Польшу противовоздушную ракетную систему средней дальности Sky Sabre и около 100 человек личного состава. По его словам, это делается для того, чтобы «убедиться, что мы вместе с Польшей защитим ее воздушное пространство от любой дальнейшей агрессии со стороны россии».

Это решение принято через несколько дней после того, как российские ракеты нанесли удар по военной базе в Яворове, Украина, всего в нескольких километрах от границы с Польшей.

Британское обещание военной поддержки также прозвучало в тот момент, когда почти 2 миллиона из более чем 3 миллионов беженцев, покинувших Украину, прибыли в Польшу.

«Как союзник по НАТО и очень старый союзник, очень правильно, что Великобритания поддерживает Польшу, поскольку Польша несет большую часть бремени последствий этой войны и стоит высоко и смело, чтобы противостоять угрозам со стороны России», — говорит Уоллес.

Курсор ранее писал, что британская разведка раскрыла новые данные о вторжении рф в Украину. Вторжение путинских войск застопорилось на всех фронтах, россия несет чудовищные потери. При этом в самой стране продолжают врать об успешной спецоперации.