Великобритания увеличит военное присутствие в Польше

Министр обороны Великобритании заявил, что его страна направит систему противоракетной обороны в союзницу НАТО Польшу в ответ на вторжение россии* в Украину.
Во время визита в польскую столицу министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания направляет в Польшу противовоздушную ракетную систему средней дальности Sky Sabre и около 100 человек личного состава. По его словам, это делается для того, чтобы «убедиться, что мы вместе с Польшей защитим ее воздушное пространство от любой дальнейшей агрессии со стороны россии».
Это решение принято через несколько дней после того, как российские ракеты нанесли удар по военной базе в Яворове, Украина, всего в нескольких километрах от границы с Польшей.
Британское обещание военной поддержки также прозвучало в тот момент, когда почти 2 миллиона из более чем 3 миллионов беженцев, покинувших Украину, прибыли в Польшу.
«Как союзник по НАТО и очень старый союзник, очень правильно, что Великобритания поддерживает Польшу, поскольку Польша несет большую часть бремени последствий этой войны и стоит высоко и смело, чтобы противостоять угрозам со стороны России», — говорит Уоллес.
Курсор ранее писал, что британская разведка раскрыла новые данные о вторжении рф в Украину. Вторжение путинских войск застопорилось на всех фронтах, россия несет чудовищные потери. При этом в самой стране продолжают врать об успешной спецоперации.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!