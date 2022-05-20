Венгрия выделит 22 млн долларов на финансирование еврейского университета

В рамках этих усилий был аккредитован курс подготовки преподавателей, а также запущена международная магистерская программа по еврейским исследованиям.

В течение следующих пяти лет венгерское правительство предоставит Университету Милтона Фридмана финансовую помощь на общую сумму около 22 миллионов долларов США.

С этой целью в среду было подписано соглашение между министром инноваций и технологий Ласло Палковичем и раввином Шломо Кёвесом, руководителем связанной с Хабадом ассоциации венгерских еврейских общин EMIH, которой принадлежит университет. Средства будут использованы для развития и расширения спектра обучения в институте.

Согласно документу, венгерское правительство выделит около 22 миллионов долларов США в течение следующих пяти лет. В этом году институт получит около 1,7 млн долларов США в виде дополнительного финансирования, в результате чего сумма финансовой помощи в 2022 году достигнет 3 млн долларов США.

Эта поддержка будет использована для дальнейшего развития университета и расширения образовательной программы. В рамках этих усилий был аккредитован курс подготовки преподавателей, а также запущена международная магистерская программа по еврейским исследованиям. Кроме того, в 2023 году будет запущена программа бакалавриата по иудаике при поддержке института «Ашкеназиум», в котором работают известные профессора иудаики из США и Израиля.

Курсор ранее писал, что в Израиле задействовали систему ПВО из-за ошибки в опознании. Инцидент произошел через несколько дней после того, как израильские военные сбили беспилотник «Хизбаллы», проникший на север страны.

Также сообщалось, что в среду сотрудники больницы на севере Израиля подверглись нападению со стороны разгневанных членов семьи умершего пациента. Это стало последним случаем в череде инцидентов, из-за которых сегодня пройдет забастовка в знак протеста против насилия в отношении медиков.