«Вернули» Украине территории: российское посольство в Швеции оконфузилось картой Европы

До сих пор никто в посольстве россии* в Швеции не заметил, что вчера они выложили карту, где Крым, Донецк, Луганск, Херсон и часть Запорожской области — территории, которые, как утверждает рф, аннексированы, — отмечены как украинские.
В комментариях под твитом пользователи пишут: «О, вот и вы подтвердили, что Крым — это Украина!», «Денацификация россиян прошла успешно».
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.