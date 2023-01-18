«Вернули» Украине территории: российское посольство в Швеции оконфузилось картой Европы

Россияне уже более 14 часов не замечают «прокола».

До сих пор никто в посольстве россии* в Швеции не заметил, что вчера они выложили карту, где Крым, Донецк, Луганск, Херсон и часть Запорожской области — территории, которые, как утверждает рф, аннексированы, — отмечены как украинские.

Gasoline prices per liter, 9 January 2023 pic.twitter.com/cUbJjhuVQx — Russian Embassy, SWE (@RusEmbSwe) January 17, 2023

В комментариях под твитом пользователи пишут: «О, вот и вы подтвердили, что Крым — это Украина!», «Денацификация россиян прошла успешно».

О, вот и вы подтвердили что Крым это Украина! pic.twitter.com/tA1nWU6T73 — Тот Самый (@PlohoiTovarisch) January 17, 2023

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.