Западные союзники Украины должны увеличить уровень военной помощи. Помимо этого, необходимо ввести еще один пакет санкций против российской федерации*.

По словам главы ЕК, Киеву необходимо передать все вооружения, которыми смогут пользоваться украинские военные.

«Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться, и это также включает передовые системы», — сказала фон дер Ляен.

Она также подтвердила, что в скором времени против рф будет принято десятый пакет санкций.

«Десятый пакет будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и иметь масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Европейского Союза», — сказала она.

Как сообщал Курсор, санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении российской федерации* после вторжения в Украину, на десятилетия отправят экономику рф в рецессию.

Ранее Курсор писал о том, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации.

Также Курсор информировал о том, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!