В ЕС рассказали, что ждет рф после введения нового пакета санкций

Западные союзники Украины должны увеличить уровень военной помощи. Помимо этого, необходимо ввести еще один пакет санкций против российской федерации*.
Об этом заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает CNN.
По словам главы ЕК, Киеву необходимо передать все вооружения, которыми смогут пользоваться украинские военные.
«Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться, и это также включает передовые системы», — сказала фон дер Ляен.
Она также подтвердила, что в скором времени против рф будет принято десятый пакет санкций.
«Десятый пакет будет в основном сосредоточен на том, чтобы закрыть эти лазейки, покончить с этими обходами и иметь масштабные последствия для тех, кто обходит санкции Европейского Союза», — сказала она.
Как сообщал Курсор, санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении российской федерации* после вторжения в Украину, на десятилетия отправят экономику рф в рецессию.
Ранее Курсор писал о том, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации.
Также Курсор информировал о том, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!