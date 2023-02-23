Вертолет с министром Ирана потерпел крушение: первые подробности

В городе Бафт (провинция Керман, юг Ирана) потерпел крушение вертолет, на борту которого находился министр спорта страны Хамид Саджади.

Об этом сообщает агентство IRNA.

«Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт», – сказано в материале.

Пилот потерял управление при посадке. Высокопоставленный чиновник выжил. Он, другие пассажиры и члены экипажа, после крушения были доставлены в городскую больницу.

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