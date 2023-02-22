Стало известно, как Иран ответил на санкции ЕС и Британии

Министерство иностранных дел Ирана объявило во вторник, что вводит санкции против 13 организаций и 15 физических лиц из Европейского Союза, а также восьми британских граждан.

Министерство заявило, что эти меры являются ответом на последние санкции, введенные ЕС и Соединенным Королевством против Тегерана.

Иран добавил, что санкции были введены «за подстрекательство и поощрение поддержки терроризма и террористических групп, поддержку насилия против иранского народа и вмешательство во внутренние дела Исламской Республики Иран, поощрение насилия и беспорядков в Иране, распространение лжи и распространение ложной информации об Иране, а также участие в эскалации несправедливых санкций против иранского народа, которые считаются экономическим терроризмом».

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Нетаниягу также заявил: Я сделаю все, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие.