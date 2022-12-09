Видео, на котором французская ведущая ругает израильского профессора за ношение кипы, стало вирусным в сети

Ведущая французского телешоу спросила израильского профессора, почему он публично заявляет о своей религии, надевая кипу. Этот момент из эфира стал вирусным.
«Многие спрашивают, почему профессор надел религиозный символ, посетив нашу студию», — сказала ведущая CNews, указывая на доктора Сирила Коэна, заведующего кафедрой иммунологии Университета Бар-Илан, которого пригласили для обсуждения эффективности вакцины против вируса COVID-19.
«Я ношу его каждый день, я не надевал его специально для этого шоу», — смущенно ответил он.
Но французско-еврейская журналистка Элизабет Леви, продолжила.
«Вы же понимаете, что наш нерелигиозный образ жизни дискретен. Мы не против религии, но вы должны держать свою религию при себе», — сказала правая журналистка.
«Меня зовут Коэн! Почему вы хотите, чтобы я «держал свою религию при себе»? Я из Израиля», — раздраженно ответил Коэн.
Отрывок из видео вызвал активное осуждение в Твиттере. «Это Европа 1930-х?» — написала израильская журналистка Эмили Шрадер в Twitter.
Позже Коэн сказал общественной телекомпании Kan, что, хотя общение было неудобным, он не питает недоброжелательности по отношению к Леви или другим людям в студии. Он сказал, что с радостью вернется в качестве участника дискуссии, как и в прошлом, и сделает это в своей кипе.
Профессор признал, что религиозные головные уборы запрещены в правительственных зданиях, но сказал, что не видит причин снимать кипу в телестудии.
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