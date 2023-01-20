Американский генерал спрогнозировал, удастся ли Украине вывести армию рф со своей территории в этом году

Милли высказался насчет того, получится ли у Украины вывести все российские войска с оккупированных территорий в этом году.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в этом году Украине будет «очень, очень трудно» «выбить» российские войска с каждого дюйма оккупированной территории.

Он добавил: «Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно».

По его словам, может произойти «продолжение обороны, стабилизирующей фронт», что будет зависеть от доставки и обучения военной техники, которую Запад направляет в Украину.

Милли сказал, что Украина может провести «значительную» тактическую наступательную операцию, чтобы освободить как можно большую территорию Украины.

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Еще напомним, что украинские военные показали, как уничтожили солдат рф в лесополосе под Бахмутом.

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