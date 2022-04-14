ВМС США сообщили о новых силах для патрулирования Красного моря на фоне атак йеменских повстанцев

Международная оперативная группа под руководством США будет защищать судоходство, бороться с контрабандой, связанной с террористическими группами, на жизненно важном водном пути. Израиль пока не участвует в инициативе.

ВМС США заявили в среду, что создадут новую оперативную группу с союзными странами для патрулирования Красного моря после серии атак, приписываемых йеменским повстанцам-хуситам на водном пути, который имеет важное значение для мировой торговли.

Вице-адмирал Брэд Купер, который курирует базирующийся на Ближнем Востоке 5-й флот ВМС, четыре раза отказывался прямо называть поддерживаемых Ираном хуситов в своих выступлениях перед журналистами.

Тем не менее, хуситы запустили нагруженные взрывчаткой беспилотные катера и мины в воды Красного моря.

«В макросмысле этот регион буквально и фигурально подпитывает мир, — сказал Купер. — Территория настолько обширна, что мы просто не можем сделать это в одиночку».

Командование объединенных морских сил, представляющее собой организацию из 34 государств, которую Купер курирует с базы в Бахрейне, уже имеет три оперативные группы, которые занимаются вопросами пиратства и безопасности как внутри, так и за пределами Персидского залива.

Новая оперативная группа будет введена в строй в воскресенье, и к ней присоединится USS Mount Whitney, командный десантный корабль класса Blue Ridge, ранее входивший в состав 6-го флота ВМС Африки и Европы.

Купер сказал, что он надеется, что целевая группа из двух-восьми кораблей одновременно нацелится на суда, перевозящие контрабандой уголь, наркотики, оружие и людей в водном пути. Контрабанда угля использовалась сомалийской «Аль-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой», для финансирования своих атак.

Оружие, которое аналитики приписывают Ирану, также было перехвачено в Красном море, вероятно, на пути к хуситам. Кроме того, Йемен видит, как мигранты из Африки пытаются пересечь раздираемую войной страну, чтобы найти работу в Саудовской Аравии и других местах.

На данный момент Израиль не объявлял о планах присоединиться к Объединенным морским силам, хотя в ноябре ВМС США провели учения с Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Купер отказался сообщить, выразил ли Израиль заинтересованность в присоединении к объединенному командованию.

На вопрос о том, были ли у ВМС какие-либо новые напряженные столкновения с Ираном, поскольку переговоры по его разорванной ядерной сделке, похоже, зашли в тупик, Купер назвал ситуацию «статус-кво».

Курсор писал ранее, что Иран скопил слишком много опасных беспилотников, которые могут атаковать территорию Израиля.