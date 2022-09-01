Внеочередные выборы: президент Казахстана сделал заявление

«Для меня интересы государства превыше всего», — заявил президент Токаев. Он предложил сократить срок президентства и ограничить его только одним термином.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести внеочередные президентские выборы осенью этого года.

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил сократить срок президентства с нынешних двух сроков до одного пятилетнего срока. Осенью 2022 года в Казахстане пройдут досрочные выборы президента страны. Срок президентских полномочий будет увеличен с пяти до семи лет.

Токаев заявил, что эти меры необходимы для «укрепления нашей государственности» и «поддержания импульса реформ».

Выступая перед парламентом, президент Казахстана пояснил свое решение: «Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы».

Кроме выборов президента пройдут также выборы в Мажилис – нижнюю палату парламента Казахстана. После этого нынешнее правительство уйдет в отставку и будет сформировано новое.

В своем заявлении Токаев объявил амнистию участникам январских протестов, кроме тех, кто обвинен в государственной измене. Токаев также пообещал повысить минимальную заработную плату на 17%.

Ранее Курсор писал, что россия предъявляет претензии к Казахстану: «Неблагодарные соседи». Развитие конфликта между россией и Казахстаном, усилившееся после блокады казахской нефти, подхватили российские СМИ, которые объявили казахские земли «исконно русскими».

Напомним, мы писали, как президент Казахстана вновь поставил путина в неловкое положение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!