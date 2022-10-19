Внушительный результат: ВСУ сообщили количество сбитых Shahed-136

Shahed-136 стал для россии решением для постоянных методических атак по городам Украины.

Командование Воздушных Сил Украины сообщило количественный показатель уничтоженных иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые были уничтожены за последние 36 суток, то есть фактически с момента начала их использования.

Речь идет об обезвреживании 223 единиц этих «самолет-снарядов», которые рф* использует для террористических ударов по городам Украины.

Также было отмечено, что для их уничтожения используются все имеющиеся в Вооруженных Силах Украины средства: «зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение».

Необходимо также отметить, что процентный показатель уничтожения дронов-камикадзе украинскими защитниками уже достиг отметки 85-90%. То есть из десятков запущенных «летающих мопедов» прорваться удается только единицам.

В то же время главной угрозой со стороны таких снарядов, как Shahed-136, остается именно их массовость. Известно, что рф заказала у Ирана 2,5 тысячи этих дронов-камикадзе. То есть речь идет и о нахождении эффективного и дешевого средства противодействия этой угрозе, потому что уничтожение таких целей зенитными ракетами объективно «вымывают» их запасы, а нахождение ракет в советские ЗРК сейчас довольно трудная задача.

Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.