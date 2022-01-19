Во Франции кандидат в президенты осужден за расистские высказывания

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур был признан виновным парижским уголовным судом и приговорен к 10 тысячам евро штрафа за свои высказывания.

Сообщается, что 29 сентября 2020 года в прямом эфире CNews кандидат в президенты Эрик Земмур назвал несовершеннолетних иммигрантов, которые прибывают без родителей, «ворами, убийцами и насильниками». Известно, что к штрафу был приговорен также директор вещания CNews Жан-Кристоф Тьери.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Земмур не первый раз наказывается штрафами за свои высказывания. В 2011 году он был оштрафован на 10 тысяч евро за заявление о том, что «большинство наркоторговцев — чернокожие и арабы». В 2018 году он приговорен к трем тысячам за слова о «мусульманском вторжении во Францию».

Земмур назвал решение суда «нарушением свободы слова». Его адвокат считает обвинения надуманными.

Эрик Земмур, француз еврейского происхождения, считается основным конкурентом Эммануэля Макрона на выборах. Среди правых он уже фактически популярней Марин Ле Пен.

Расистская риторика Земмура находит отклик в сердцах французов, которые сталкиваются с мигрантами, которые имеют совершенно другой культурный код. Кроме того, по Франции в последние годы прокатилась волна преступлений на почве ненависти к евреям и христианам, которые совершали мигранты.

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