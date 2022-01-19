Премьер-министр Японии планирует ужесточить карантин в стране

Фумио Кисида усилит карантин в Токио и еще 12 регионах Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во вторник, что он планирует ввести квази-Чрезвычайное положение, что означает усиление ограничений по COVID-19 на обеды и собрания, в 13 регионах, включая Токио, с 21 января по 13 февраля.

Об этом пишет Reuters.

Он сказал, что правительство приостановило программу, по которой вакцинированные или с отрицательными результатами тестов освобождались от ограничений на коронавирус, поскольку число случаев заболевания вирусом резко возросло.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон. Организация провела исследование на основе сведений, полученных от пользователей ее приложения в Лондоне. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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