Во Франции начали восстанавливать Собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара

Французские производители стекла начали очищать и восстанавливать почти 40 витражей Собора Парижской Богоматери, где в 2019 году произошел пожар.

Сразу восемь компаний, производящих стекло, начали очищать и восстанавливать 39 высоких окон в нефе, хорах, трансепте и ризнице средневекового собора.

Об этом сообщает Reuters.

Большей части 170-летних витражей удалось справиться с пламенем и высокой температурой, но стекло, блокировавшее внешний цвет и затемняющее цветовую гамму, сильно загрязнилось дымом и пылью. Его очистка является деликатным процессом, состоящем в осторожном протирании поверхности ватой, смоченной в воде и этаноле. Это поможет собрать отложения и не повредить стекло.

Отметим, что построенный в XII веке Собор Парижской Богоматери закрыли в 2019 году на реставрацию, потому что в апреле того года в нем произошел пожар. Он повлек потерю шпиля, часов и оригинальной кровли. По словам французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, стоимость восстановления католического храма в Париже составит примерно миллиард евро.

В марте этого года во время восстановительных работ по реконструкции собора обнаружили несколько гробниц, свинцовый саркофаг XIV века и фрагменты скульптур. Открытие этой постройки запланировано на 2024 год, когда Франция примет Олимпийские игры.

Ранее мы рассказывали, что мужчина переоделся в старую женщину и измазал Мону Лизу тортом в Лувре. К счастью, картина Леонардо да Винчи не пострадали, потому что была под защитой стекла.

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