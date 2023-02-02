Во Франции сняли ремейк сериала «Слуга народа», который помог Зеленскому стать президентом

Сериал про президента, который «сломал» систему в Украине стал чрезвычайно популярным во всем мире. Права на его экранизацию выкупил Netflix.

Украинский политический сериал «Слуга народа» по мнению многих зрителей привел президента Владимира Зеленского ко власти в стране. Украинцы решили, что экранный герой Зеленского является именно тем лидером государства, который должен быть у власти. Собственно, судя по всему, люди не ошиблись, ведь Владимир Зеленский является примером хорошего президента, но и, что еще более важно, достойного человека и гражданина своей страны.

Во французском ремейке главный герой является учителем в социальном центре для молодежи — темнокожий француз Стефан Бле из пригорода Парижа. Сюжет заворачивается после того, как Стефан прямо на улице втягивается в словесные дебаты с кандидатом в президенты Эриком Андреи. Их перепалка была заснята журналистами на камеру и выложена в интернет.

По аналогии с украинским сериалом, видео с перепалкой сразу же получает миллионы просмотров и становится вирусным, а главный герой оказывается на пике популярности. После этого Стефану советуют баллотироваться на пост президента и он соглашается.

Сериал вышел на экраны 20 января. Его уже можно посмотреть на платформе Netflix. Об успехах проекта еще судить рано, однако, если учитывать сегодняшнюю популярность Украины и Зеленского в мировом информпространстве, можно смело утверждать, что французский проект будет весьма успешным.

Ранее «Курсор» информировал, что названы лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии IMDb. Стоит отметить, что некоторые кинокартины из этого списка обладают весьма противоречивой популярностью у зрителей.

Напомним, что голливудскому актеру официально предъявили обвинение в убийстве украинки. Инцидент произошел еще два года назад, и казалось, что продюсеры и адвокаты все уладили, однако это совершенно не так. Помимо Алека Болдуина обвинения выдвигаются специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.