Водитель "скорой" умудрился остановить футбольный матч

Непонятный эпизод произошел в матче третьего тура второй румынской лиги между Конкордией и Фарулом. В конце встречи полузащитник Конкордии Йонуц Паун получил тяжелую травму и на поле выехала скорая помощь. После оказания необходимой помощи врачи погрузили пострадавшего в машину, но водителя на месте не оказалось.

Об этом пишет "Вестник".

После длительного ожидания водителя тот еще не сразу уехал, а начал заполнять какие-то бумаги. В итоге матч прервался больше чем на 10 минут.

Surreal, absolutely surreal. 2019. This is actually happening in Romania. A player broke his clavicle and needed immediate attention from the medical staff on the ambulance. First, they forgot to close the door. Then, the driver went missing!!! WENT MISSING! 1/2 pic.twitter.com/VNuGmsSm6V

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 18, 2019