Водитель в Австралии разбил два Lamborghini миллиардера: видео облетело сеть

Недавно парковщик в Австралии совершил большую ошибку, когда за рулем одного Lamborghini стоимостью миллион долларов врезался в другой Lamborghini. Он ставил машины на стоянку у отеля. Как сообщает 7News, инцидент произошел в отеле Crown Resorts в Перте. Водитель-камердинер случайно разбил не одну, а целых две машины Lamborghini Aventador Ultimate миллиардера.

Согласно изданию, австралийский предприниматель Лоуренс Эскаланте, основатель Virtual Gaming Worlds, наслаждался ночью в казино Crown Towers Perth, когда случилась авария.

Как видно на ролике, парковщик, кажется, недооценил мощность Lamborghini, пытаясь припарковаться. Он сидит за рулем в шоке, пытаясь осознать свою дорогостоящую ошибку. Слышно, как он говорит: «Помогите, я действительно облажался здесь».

На видео из автомобиля выходит парковщик и объясняет, как произошла авария. «Видите, как эти две педали расположены слишком близко друг к другу? Я нажимал на тормоз, а потом все просто пошло не так», — сказал он.

С момента публикации видео произвело фурор в Интернете.

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По сообщению Australia Forbes, представитель Crown Resorts заявил, что инцидент все еще расследуется. Пострадавших в результате инцидента нет.

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