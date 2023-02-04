В Кирьят-Яме мужчину застрелили в собственной машине

По предварительным данным, речь идет о конфликте между преступниками.

В Кирьят-Яме в собственной машине был застрелен 31-летний местный житель.

Об этом информирует портал Maariv.

Сообщается, что погибший «был известен полиции как торговец наркотиками».

«Медицинские бригады прибыли на место происшествия, оказали первоначальную помощь и эвакуировали молодого человека, жителя Кирьят-Яма, с места происшествия в больницу Рамбам в Хайфе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь, возможно, идет о конфликте между преступниками.

Как сообщал Курсор, двое мужчин были застрелены в Нацерете в результате перестрелки и доставлены в госпиталь на севере арабского израильского города, однако их не смогли спасти.

Полиция заявила, что стрельба была частью продолжающихся криминальных действий между соперничающими преступными группировками. Убитые были идентифицированы как братья Али Саади, 28 лет, и Халед Саади, 31 год.

По предварительной информации, Саади были застрелены с близкого расстояния у входа в их дом подозреваемыми, представившимися полицейскими после стука в дверь.

Курсор ранее писал, что суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве подростка в Ришон ле-Ционе. Правоохранители продолжают расследование преступления, а задержанные находятся под арестом.

Напомним, в конце января Израильский военный суд приговорил палестинца к пожизненному заключению за участие в убийстве 18-летнего Двира Сорека в 2019 году.

Также мы информировали, что в Сдероте мотоциклист сбил сына депутата Кнессета, а в Кирьят-Гате автомобиль сбил девятилетнюю девочку.